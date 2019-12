Lombardia: al via osservatorio per promuovere diffusione prodotti locali

#economia

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - La Regione Lombardia ha istituito, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, l'Osservatorio regionale per la promozione dell'uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva. L'organismo avrà il compito di studiare, analizzare, monitorare e formulare proposte per favorire l'impiego di prodotti locali. Lo scopo e' promuovere la filiera corta per contenere i consumi energetici, limitare le distanze di trasporto, tutelare le risorse ambientali, garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e assicurare l'esercizio delle attività di controllo sugli stessi. "Vogliamo fornire alimenti di qualità sempre più alta nelle scuole e nelle mense collettive della Lombardia - ha dichiarato Rolfi - premiando nei bandi le peculiarità delle offerte e non solo il massimo ribasso. Cibo di qualità è sinonimo di sicurezza alimentare, di sostenibilità e di supporto alla nostra agricoltura. Il primo modo di difendere l'ambiente e mangiare locale".