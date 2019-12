Lombardia: al via osservatorio per promuovere diffusione prodotti locali (2)

#economia

(Adnkronos) - L'Osservatorio sarà composto dall'assessore pro tempore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, da due dirigenti regionali, da un componente indicato da Polis Lombardia competente in materia di alimentazione, da due componenti nominati dalle organizzazioni professionali agricole, da un componente dell'Ufficio scolastico regionale per la Regione Lombardia; da un componente nominato da Anci Lombardia, da un componente nominato dall'Associazione nazionale gestori mense Lombardia, da un componente nominato dalle Associazioni dei consumatori e da un componente nominato dal mondo universitario. "Saranno presenti tutti gli attori della filiera. Esistono già progetti virtuosi in Lombardia, si tratta solo di metterli a fattore comune, esportarli e creare una rete con i sindaci aiutandoli anche sotto l'aspetto burocratico - ha concluso l'assessore - Questo osservatorio aiuterà anche a diffondere una nuova cultura dell'alimentazione, soprattutto nelle giovani generazioni".