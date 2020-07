Lega: in piazza in Lombardia sabato e domenica per tesseramento

#politica

Milano, 2 lug. (Adnkronos) - Sabato e domenica la Lega sarà presente in tutte le piazze della Lombardia con banchetti e gazebo per il tesseramento per l'anno 2020 per la Lega Salvini Premier. “Vogliamo coinvolgere sempre di più i cittadini nel nostro progetto di cambiamento, nella nostra battaglia di buon senso per rilanciare il Paese. Insieme al tesseramento ci sarà anche una raccolta firme su diversi temi, tra cui lo stop alla sanatoria per i migranti clandestini, la difesa dei decreti sicurezza voluti nel 2019 dall'allora ministro Salvini e lo stop alle cartelle di Equitalia", spiega Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Siamo la prima forza politica a livello regionale e a livello nazionale, siamo la forza dell'Italia che ha voglia di fare, che vuol cambiare le cose, che vuole affrontare i problemi e risolverli", ricorda Grimoldi. Il tesseramento avverrà nel rispetto delle misure di distanziamento e con il rigoroso obbligo di mascherina.