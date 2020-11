Lecco: aggressione in gelateria, arrestata 17enne

#cronaca

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - Una ragazza di 17 anni è stata arrestata dalla polizia a Lecco con le accuse di lesioni gravi per aver partecipato all'aggressione al titolare di una gelateria lo scorso 29 agosto. Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti della giovane, che con la sorella aveva partecipato alle violenze. Alla fine di agosto tre giovani, dopo aver aggredito un gruppo di minorenni davanti al locale, avevano colpito il titolare 60enne che, insieme alla moglie e alla figlia, era intervenuto per allontanare i giovani bulli. Il Tribunale per i Minorenni ha riconosciuto il coinvolgimento diretto anche della più giovane, attribuendole il reato di lesioni gravi con le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà. Per la giovane è stata disposta la detenzione in una comunità a Milano, in attesa del processo.