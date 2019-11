Lavoro: Lombardia, 60 mln per Centri per l'impiego

#economia

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Per i Centri per l'impiego in Lombardia arrivano 60 milioni di euro in due anni. La giunta regionale ha approvato il piano regionale di potenziamento finanziato con fondi assegnati dal Ministero del Lavoro alla Lombardia. Le risorse sono destinate a province e Città metropolitana di Milano. Il 30% dei fondi sono riservati alla formazione di personale, al piano di comunicazione, agli osservatori del lavoro regionale e provinciale, mentre la parte restante è riservata a investimenti in strutture, sistema informatico e infrastrutture. "Dei 60 milioni complessivi - spiega l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli - Regione ne gestirà direttamente 10 per interventi sui sistemi informativi, formazione e monitoraggio". Entro il 2021 saranno 1.300 i nuovi dipendenti assunti nei Centri per l'impiego mediante un concorso bandito da Regione d'intesa con le Province. "Entro il prossimo anno - continua l'assessore - il governo dovrà trasferire gli ulteriori 51 milioni di euro previsti dalle norme sul reddito di cittadinanza e destinati al potenziamento infrastrutturale dei Cpi".