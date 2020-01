L.elettorale: Pd Lombardia, 'quesito scritto male, Lega non si stupisca di bocciatura'

#politica

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - “Noi non siamo sorpresi della decisione della Consulta, ampiamente prevedibile, ma non dimentichiamo che questa vicenda è nata con un editto di Salvini a Pontida ed è continuata con le Regioni guidate o dominate dalla Lega piegate ad approvare in pochi giorni, senza alcuna discussione e approfondimento, un testo scritto negli uffici romani del partito". Lo dichiarano Vinicio Peluffo e Fabio Pizzul, rispettivamente segretario regionale del Partito Democratico della Lombardia e capogruppo in Regione, in merito alla bocciatura del quesito referendario sulla legge elettorale chiesto dalle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria. "Ora non gridino allo scandalo perché la bocciatura per inammissibilità è la naturale conseguenza di un iter tanto sconclusionato quanto indirizzato alla semplice propaganda di Salvini. È invece dimostrato che la Lega non sa nemmeno scrivere il quesito di un referendum che pure riteneva così vitale", aggiungono.