Italtel: vince gara per outsourcing infrastrutture digitali ospedali pubblici Lombardia

#economia

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - I servizi sono definiti in un Accordo Quadro che prevede l'adesione iniziale di tre Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) di Regione Lombardia e la possibile estensione ad altre tredici strutture. I servizi saranno erogati da personale Italtel presente in loco e con il supporto dell'iNOC, il centro di eccellenza per i servizi intelligenti di Italtel. Italtel, azienda attiva nel settore Ict, si è aggiudicata la gara indetta da Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la gestione in outsourcing, attraverso un accordo quadro quinquennale, dei servizi di gestione delle infrastrutture digitali per le Asst e le Fondazioni di Milano e provincia aderenti all'accordo. Il valore complessivo è di oltre 13 milioni di euro. Le prime tre strutture ad essere attivate saranno Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori e l'Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini. Tra gli altri enti che progressivamente potrebbero attivare i servizi ci sono Fondazione Ircss Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Asst Santi Paolo e Carlo, Asst Ospedale Fatebenefratelli Sacco e Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta.