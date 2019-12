Islam: Pisapia, 'sentenza Consulta dimostra visione liberticida Lega'

#cronaca

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - “Con la sentenza oggi depositata dalla Corte costituzionale sulla legge sui luoghi di culto si ripristina anche in Lombardia lo stato di diritto su un tema così importante e delicato quale la libertà di religione”. Lo afferma l'eurodeputato ed ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. La giunta di centrodestra della Regione Lombardia "adottò un provvedimento liberticida in palese contrasto con quanto previsto dall'articolo 19 della Carta costituzionale che espressamente tutela la libertà di culto e il conseguente diritto a disporre di adeguati spazi ove poterla esercitare". Oggi la Consulta, continua Pisapia, "ha riconosciuto in pieno le questioni sollevate dal Tar Lombardia e una volta di più si dimostra il concetto di 'libertà a senso unico' della Lega, concetto incompatibile con i dettami costituzionali e più ancora con il buon senso e la buona politica che dovrebbe essere la base di una civile convivenza in un paese normale".