Islam: morto Abdel Hamid Shaari, presidente Istituto viale Jenner di Milano

#cronaca

Miano, 16 set. (Adnkronos) - Abdel Hamid Shaari, presidente dell'Istituto Islamico di viale Jenner a Milano, è morto oggi all'età di 75 anni. Lo comunica l'Istituto di viale Jenner e lo riporta il sito Laluce.news. Shaari, colpito da una grave malattia, era nato a Derna, in Libia nel 1945 ed era arrivato in Italia nel 1967 per studiare architettura al Politecnico di Milano. Shaari, diventato cittadino italiano, è stato direttore della Camera di commercio Italo-araba e della Camera di commercio del Golfo, e nel 1997 era diventato presidente dell'Istituto di cultura islamico di viale Jenner.