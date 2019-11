Imprese: missione a Dubai per 20 imprese della Lombardia

#economia

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Missione imprenditoriale e istituzionale a Dubai per venti aziende lombarde. Le imprese, delle province di Milano, Como, Bergamo, Cremona, MonzaBrianza, Sondrio e Varese, incontreranno 120 controparti emiratine per un programma totale di circa 180 incontri b2b. L'iniziativa, in programma da lunedì fino a mercoledì prossimo, è promossa da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia con il supporto di Promos Italia. “Regione Lombardia vuole sostenere e accompagnare le imprese lombarde nei potenziali mercati strategici per ogni settore", ha detto Fabrizio Sala, vice presidente di Regione Lombardia. "La Lombardia è la prima regione italiana nei rapporti commerciali con gli Emirati Arabi Uniti e con questa missione vogliamo consentire alle aziende partecipanti di porre le basi commerciali con le imprese del territorio di Dubai".