Imprese: missione a Dubai per 20 imprese della Lombardia (2)

(Adnkronos) - Alessandro Gelli, direttore di Promos Italia, sottolinea che "tra imprese lombarde ed emiratine esistono ambiti di collaborazione in termini sia di trasferimento di know how sia di opportunità commerciali che grazie a questa missione vogliamo favorire. La tappa di Dubai chiude un programma di iniziative che nel 2019 ha permesso a 644 imprese lombarde di avviare o consolidare il proprio business estero nei principali mercati internazionali”. La missione è propedeutica anche a rafforzare la sinergia tra enti e istituzioni di ambo le parti in previsione di Expo Dubai 2020, dove Sistema Italia e Sistema Lombardia, in particolare, forti dell'esperienza di successo di Expo Milano 2015, quando l'Esposizione Universale è stata anche una importante occasione per favorire il business internazionale tra imprese, stanno lavorando affinché lo stesso possa accadere a Dubai in occasione di Expo 2020, mettendo a disposizione il proprio know how.