Imprese: Confartigianato, in Lombardia nel secondo trimestre produzione -24%

#economia

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - La crisi innescata dall'emergenza coronavirus ha frenato la voglia di fare impresa in Lombardia. Nel secondo trimestre le iscrizioni di nuove imprese nella regione sono diminuite del 32,1%, il secondo calo più consistente dopo quello delle Marche. Ancora più forte il calo per le imprese artigiane, con una flessione del 40,6% su base annua, con 2.810 iscrizioni. Il saldo tra imprese iscritte e cessate resta positivo per 570 unità, come anche il tasso di crescita (+0,24%). E' quanto emerge dal decimo rapporto di Confartigianato Lombardia, presentato oggi a Milano. La dinamica della produzione dell'artigianato manifatturiero in Lombardia registra nel secondo trimestre 2020 un calo tendenziale del 24,3%, un dato così negativo, si sottolinea nel rapporto, che non si vedeva dalla crisi finanziaria del 2009. Di conseguenza l'indice destagionalizzato della produzione ha perso oltre 24 punti in sei mesi, passando da 98,7 a 74,7. A crollare sono stati anche i consumi di energia elettrica, che fra marzo e giugno si sono ridotti del 25%. Il mercato del lavoro lombardo, nonostante il sostegno dato dagli ammortizzatori sociali e dal blocco dei licenziamenti, ha subito un rallentamento che si traduce in un calo tendenziale nel secondo trimestre 2020 del 2,4%, pari a una perdita di 110 mila posti di lavoro. Ad essere più colpiti i lavoratori dipendenti, che hanno contribuito al 79% del calo, e il settore dei servizi, la cui perdita di occupati ha determinato il 90% del calo complessivo. Diminuiscono inoltre le persone in cerca di occupazione (-26%), riducendo così la forza lavoro lombarda, mentre aumentano gli inattivi (+5,9%). E le previsioni di assunzione delle imprese per l'autunno (settembre-novembre 2020) risultano inferiori del 27,2% rispetto a quelle previste nello stesso periodo del 2019, confermando il persistere del clima di incertezza.