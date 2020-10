Imprese: Confartigianato, in Lombardia nel secondo trimestre produzione -24% (3)

#economia

(Adnkronos) - Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "semplificazione e sostegno economico al mondo produttivo sono le parole d'ordine della Regione Lombardia per reagire agli ingenti e imprevedibili danni causati dal coronavirus". La nuova legge regionale per la semplificazione "introduce semplificazioni a favore delle imprese per accelerare processi e decisioni su investimenti e opere infrastrutturali, semplificando le procedure amministrative e riducendo le tempistiche". Fontana ha poi sottolineato che "il sostegno alle imprese, per garantire liquidità e accesso al credito, è sempre al centro dell'azione regionale con diverse misure concordate e apprezzate dai nostri stakeholder". L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, ha ricordato "l'importanza delle misure 'Al via' con agevolazioni per la valorizzazione degli investimenti aziendali, 'Credito Adesso' che ha generato investimenti per oltre 7 milioni di euro, 'Credito Adesso Evolution' attivata in piena emergenza sanitaria, ha generato investimenti per oltre 1 milione di euro e il 'Fondo per il sostegno a credito per le imprese cooperative', contributi che hanno generato investimenti per circa 2 milioni di euro".