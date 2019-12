Giochi: in Lombardia spesi ogni anno 14,6 mld in slot machine

#cronaca

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Ogni anno in Lombardia vengono spesi nelle sole slot machine 14,6 miliardi di euro. E la regione è la terza in Italia per spesa pro capite, secondo quanto emerso dal progetto ‘L'Italia delle Slot', presentato a Milano. Fra le province lombarde quella dove si registrano maggiori spese nel gioco d'azzardo è Como, con 1.737 euro. Risulta quarta in Italia dietro a Prato (2.948 euro), Ravenna (1.846 euro) e Rovigo (1.742 euro). “Nel 2018, in Lombardia sono stati presi in carico 2.773 soggetti con disturbo da gioco d'azzardo, con una spesa per prestazioni sanitarie e psico-socio-educative pari a 1,2 milioni di euro”, ha spiegato Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità. L'assessore ha posto l'accento sulla preoccupante espansione del fenomeno tra gli studenti. “Un'indagine sul contesto lombardo -ha detto- evidenzia come il 52% dei giovani, con età media 17 anni, dichiara di avere avuto esperienze d'azzardo. Inoltre, il 68% di essi ha riferito di conoscere luoghi in cui è possibile giocare d'azzardo anche se si è minorenni.