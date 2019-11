Fincantieri: V.Boccia, 'vicini a Bono, è modello da aiutare'

#economia

Genova, 8 nov.(Adnkronos) - "Su Fincantieri siamo vicini a Bono. Ha fatto una grandissima operazione strategica con la Francia, costruendo un gigante europeo nella logica che stiamo portando avanti da tempo e, cioè, che la sfida è tra Europa e mondo esterno, non tra paesi d'Europa. Occorre avere attenzione a queste questioni perché Fincantieri è un modello di impresa che va bene, quindi va aiutato". Lo ha detto questa sera a Genova Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine di un incontro nella sede degli industriali per la presentazione di un libro, rispondendo ai giornalisti sul tema del ribaltamento a mare di Fincantieri, nella sede di Genova, per il quale mancano in manovra i finanziamenti per il completamento dell'opera. "Dobbiamo evitare di finanziare disoccupazione nel Paese - ha aggiunto - dobbiamo finanziarie sviluppo a partire da aree come questa e dal Mezzogiorno che è in recessione. E dobbiamo evitare traumi che, invece, attiriamo perché non abbiamo il senso del limite. Il Paese deve attrarre investitori e deve fidelizzare investitori. Invece, ha la capacità di farli scappare".