Fincantieri: a Palermo un 'protocollo sanità' per rischio amianto

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) - Fincantieri attiverà un protocollo di sanità integrativa per i lavoratori che hanno lavorato in zone a rischio amianto, con visite mediche specialistiche accurate e un monitoraggio continuo. "La direzione dello stabilimento ha accolto la richiesta dei sindacati - affermano Francesco Foti (Fiom Cgil Palermo), Serafino Biondo e Davide Vitale, (Rsu Fiom di Fincantieri) - L'esigenza è maturata dopo la scoperta dell'amianto a bordo della Star Breeze, la nave arrivata a novembre al porto per l'allungamento". Il 'protocollo sanità' è stato al centro di un incontro che si è svolto ieri pomeriggio nella sede di Confindustria Sicilia, tra la dirigenza di Fincantieri e i sindacati di categoria dei metalmeccanici palermitani di Fim, Fiom e Uilm. "Fincantieri ha già avviato i contatti con la Medicina del Lavoro e con l'Asp Palermo e tra qualche giorno saremo convocati, anche alla presenza della dirigenza nazionale, per definire la stesura del protocollo - sottolinea il sindacato - Durante la bonifica della nave, avevamo chiesto di redigere una mappatura completa dei lavoratori coinvolti nei lavori a bordo della Star Breeze, sia di Fincantieri che delle ditte in subappalto, e di attivare al più presto un sistema di prevenzione per tenere sotto controllo la salute dei lavoratori".