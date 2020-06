Fase 3: Pizzardi Editore e Fila donano a bambini Milano 160mila pezzi cancelleria

#cronaca

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - Pizzardi Editore e Fila hanno donato al Comune di Milano 160mila pezzi fra album e figurine, matite, penne, pennarelli, tempere, pastelli e altro materiale di cancelleria per i bambini della città dopo il lockdown imposto dall'emergenza coronavirus. “Si è conclusa la fase più complicata dell'emergenza ed è stata proprio quella dei bambini una delle categorie che più l'hanno sofferta", commentano la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, e l'assessore alle Politiche sociali, Gabriele Rabaiotti. "Una donazione come questa è per noi grandemente significativa ed è un segnale chiaro dell'attenzione che si vuole e si deve porre, ora più che mai, sui nostri cittadini più piccoli, ancor più su coloro che si trovano in situazioni di grande difficoltà, come i bambini ricoverati negli ospedali o che vivono in comunità”. Il Comune di Milano, tramite la Protezione civile, l'assessorato alle Politiche sociali, Milano Ristorazione, l'assessorato all'Educazione, Città metropolitana e alcune organizzazioni di volontariato ha destinato il materiale, una volta suddiviso, a oltre 70 associazioni che si occupano di bambini e bambine, alle pediatrie degli ospedali e a coloro che frequenteranno le sezioni estive dei Servizi all'infanzia del Comune.