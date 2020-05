Fase 2: Rolfi (Regione Lombardia), 'da governo misure insufficienti per comparto vino'

#economia

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - "Il comparto vitivinicolo ha bisogno di un intervento deciso da parte del governo. Stiamo parlando di un settore praticamente fermo da marzo a causa della chiusura del canale Horeca, ossia ristoranti, bar e hotel. Le proposte del governo sono economicamente irrisorie, soprattutto per quanto riguarda la distillazione alcolica: un investimento da meno di 50 milioni per tutto il comparto italiano è totalmente inadeguato alle necessità". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. "Il settore - ha ricordato l'assessore - ha una forte inclinazione all'export e un eccesso di offerta rischia di compromettere il valore di bottiglie conosciute e apprezzate in tutto il mondo. È fondamentale intervenire in maniera decisa con maggiori risorse per finanziare la distillazione alcolica e la compensazione della riduzione delle rese su cui il decreto rilancio prevede solo 100 milioni. In più lungaggini e ritardi burocratici rischiano di far perdere di efficacia la misura. Quindi - ha aggiunto - la Lombardia ha un giudizio totalmente negativo di quanto fatto dal governo per il settore vitivinicolo ed è una posizione che porteremo anche in sede di conferenza Stato-Regioni. Il governo deve trovare più risorse per il vino". Per Rolfi “bene ha fatto il mondo del vino a sollecitare la politica nazionale sul tema dell'Ocm chiedendo sia oggetto di discussione della prossima Conferenza Stato-Regioni. Da tempo si attende una risposta sulla possibilità di utilizzare l'Ocm. Un'attesa che testimonia ancora una volta la scarsa incisività della commissione politiche agricole, retta dal presidente Emiliano, rispetto alle necessità e alle istanze del comparto agricolo italiano".