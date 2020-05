Fase 2: Regione Lombardia, via libera a riapertura centri tatuaggi e piercing

#cronaca

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "In ragione dell'analogia tra tali attivita' e i centri estetici, i centri tatuaggi devono osservare scrupolosamente le linee guida riferite agli estetisti, previste dall'Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020". E' quanto previsto in una domanda frequente pubblicata sul sito della Regione Lombardia che, di fatto, consente la ripresa delle attivita' ai centri per tatuaggi e piercing.