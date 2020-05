Fase 2: da Regione Lombardia 15,7 mln per misure sicurezza imprese

#economia

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - E' stato pubblicato isul sito di Regione Lombardia e di Unioncamere Lombardia il bando 'Safe working - Io riapro sicuro' per sostenere le micro e piccole imprese lombarde chiuse durante l'emergenza epidemiologica Covid-19. Il bando è stato voluto dall'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli, con il concerto degli assessori Melania De Nichilo Rizzoli (Istruzione, Formazione professionale e Lavoro) e Martina Cambiaghi (Sport e Giovani), e sostenuto da Unioncamere Lombardia La misura si rivolge a micro e piccole imprese che hanno almeno una sede operativa o un'unita' locale in Lombardia e operano nei settori del commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell'artigianato, del manifatturiero, dell'edilizia, dei servizi, dell'istruzione e dello sport. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, fino al 60% delle spese effettuate a partire dallo scorso 22 marzo 2020 e ritenute ammissibili per le piccole imprese e fino al 70% per le micro imprese, per un massimo di 25mila, e l'investimento minimo deve essere pari a 2mila euro.