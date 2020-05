Fase 2: da Regione Lombardia 15,7 mln per misure sicurezza imprese (4)

#economia

(Adnkronos) - Cambiaghi ha spiegato che "la misura e' un aiuto vero, dedicato non solo alle grandi attivita' ma anche a quelle piccole e anche le microimprese che lavorano nel mondo dello sport per ripartire in sicurezza. Solo il primo passa di una grande azione regionale che stiamo mettendo in campo per lo sport e le aziende". E per il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio, è "fondamentale aiutare le imprese a riaprire in sicurezza durante la Fase 2 e accompagnarle in un percorso di ripresa. Le imprese, gia' in crisi di liquidita', devono affrontare gli investimenti necessari per adeguarsi ai livelli di sicurezza e per questo e' importante dare subito supporto. E' necessario operare le scelte con rapidita' per sostenere le imprese in questa fase importante, ma difficoltosa,di riapertura, ed e' cio' che Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia stanno mettendo in atto con grande impegno".