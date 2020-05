Fase 2: da Regione Lombardia 15,7 mln per misure sicurezza imprese (2)

#economia

(Adnkronos) - La dotazione finanziaria e' di 15,7 milioni di euro da parte di Regione Lombardia e di 3,48 milioni messi a disposizione dalle Camere di Commercio su base territoriale. Sono ammesse al contributo spese effettuate per macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali, apparecchi di purificazione dell'aria, interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura e interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno dei locali e altri strumenti. "Obiettivo primario: sostenere il mondo produttivo. Queste sono misure che rispondono alle esigenze vere di questo periodo cosi' drammatico per le imprese. Regione Lombardia e' al fianco di tutto il tessuto produttivo, perche' questa emergenza sanitaria sta diventando anche e sempre piu' economica" ha spiegato Mattinzoli. "C'e' quindi tutto il nostro impegno per aiutare le aziende, gli esercizi, le botteghe, perche' siano nelle condizioni di riaprire nella piena sicurezza sanitaria con tutto il nostro sostegno".