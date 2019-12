Export: domani a Vicenza tappa del Roadshow di Ice

#economia

Vicenza, 3 dic. (Adnkronos) - Fa tappa a Vicenza mercoledì 4 dicembre il Roadshow per l'internazionalizzazione delle imprese, un'iniziativa frutto della collaborazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre all'Agenzia Ice, a Sace Simest (Gruppo Cdp) e alle organizzazioni nazionali rappresentanza delle imprese italiane. In questo caso, l'evento è stato organizzato dall'Agenzia Ice in collaborazione con Regione del Veneto e Confartigianato Imprese Vicenza. Tessile e abbigliamento, meccanica strumentale plurisettoriale, arredamento e chimico, questi i settori rappresentati dalle circa 150 aziende partecipanti al Roadshow che si svolgerà al Golf Club di Creazzo (a partire dalle ore 9). Ciascuna impresa ha modo di incontrare le organizzazioni presenti - tra cui Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Agenzie Ice, Sace Simest (Gruppo Cdp) - che forniscono informazioni sugli strumenti pubblici nazionali e regionali a sostegno dell'internazionalizzazione con particolare riguardo ai servizi di assistenza, promozione, formazione, prodotti e servizi assicurativi e finanziari. Dopo l'intervento di apertura di Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, e di Federico Caner, Assessore regionale al Turismo e Commercio Estero, seguirà la presentazione di uno spaccato dello scenario internazionale a cura di Andrea Dossena Specialist Prometeia. Si entrerà quindi nel vivo dell'incontro con Elena Toselli della Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico; Stefano Nicoletti, capo ufficio Internazionalizzazione delle Imprese del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Maria Carmela Ottaviano, dirigente Ufficio Servizi alle Imprese Agenzia Ice; Alberto Turchetto, responsabile Nord Est – Mid Corporate ace Simest Gruppo Cdp. Dalle ore 11.00 (e fino alle 16.00) le imprese avranno modo di programmare incontri individuali con i rappresentanti delle organizzazioni presenti per conoscere e approfondire le opportunità dei mercati esteri di interesse.