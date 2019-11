Ex Ilva: Emiliano, 'decarbonizzazione unica strada, possibile senza licenziamenti'

#economia

Bari, 7 nov. (Adnkronos) - "Le nostre comunità sanno bene quali sono i costi reali della produzione a carbone in termini di salute e di economia e per questo sosteniamo che la decarbonizzazione sia l'unica strada possibile, che peraltro aprirebbe possibilità di lavoro e di ricerca per tutti i soggetti che si misurano con la modernità. Ma questa fabbrica deve avere la possibilità di avviare la sua Decarbonizzazione senza licenziare nessuno".Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso del suo intervento al 'tavolo' sulla vertenza Arcelor Mittal, convocato oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, alla presenza dei ministri, dei sindacati, dei sindaci del territorio. "E sarebbe anche una mossa competitiva e intelligente - ha aggiunto - perché se l'Italia dovesse disporre della prima grande acciaieria Carbon free può pretendere dall'Europa sostegno economico e protezione dalle produzioni inquinanti. Dico questo con cognizione di causa: la Regione Puglia ha avuto l'onore di ricevere dal Comitato delle regioni il compito di redigere il parere sulla strategia Ue sui mutamenti climatici di lungo periodo".