Energia: inaugurato a Padova un nuovo spazio Enel (2)

#economia

(Adnkronos) - “L'apertura del nuovo Spazio Enel a Padova – ha sottolineato la responsabile Area Mercato Enel ERM, Lucia Cortini - è una conferma del valore che Enel attribuisce al territorio. Enel è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una piattaforma di canali sempre più ampia che comprende web, telefono, app e social, stiamo continuando a rafforzare la nostra presenza fisica sul territorio. In Veneto - ha concluso il Cortini - sono 67 gli Spazi Enel ad oggi operativi, di cui 11 in provincia di Padova, e puntiamo ad estendere ulteriormente la diffusione territoriale delle nostre strutture per essere sempre più vicini, anche fisicamente, ai nostri clienti, offrendo ascolto e risposte adeguate alle loro esigenze”. “Mi fa molto piacere – ha affermato il sindaco di Padova, Sergio Giordani - che Enel apra un nuovo punto a servizio dei cittadini e delle imprese, a Padova. In un'epoca in cui sempre di più la gestione dei servizi avviene sul web e attraverso i call center, Enel ha compreso che queste modalità, ovviamente necessarie, non possono sostituire degli spazi fisici dove sia possibile dialogare con delle persone in carne ed ossa. Ci sono operazioni di routine, che possono essere fatte on line, altre che hanno bisogno di tempo, dialogo, confronto di diverse soluzioni che solo punti come questi possono assicurare. La vivibilità della città passa anche attraverso la presenza di servizi accessibili e funzionali come questo; ringrazio quindi Enel e Gestalt 21 - ha concluso il Primo Cittadino di Padova- per questa apertura”.