Emilia Romagna: Marcato (Lega), 'Stalingrado annienta il popolo del vaffa' (2)

#politica

(Adnkronos) - "Poi c'è il dato politico: la Lega ha veramente rischiato di prendere Stalingrado, e come dice Salvini oggi c'è da lavorare il doppio: non voglio essere una facile Cassandra, ma sono convinto che nemmeno tra tanto tempo le sardine torneranno presto in mare perché è questo il metodo del Pd, cinico e manipolatore, che inizierà un periodo di lotte interne tra proporzionalisti, maggioritaristi, autonomi, piazzisti... il centrodestra guida già 14 regioni, e a maggio Campania e Puglia con Veneto, Toscana, Liguria e Marche andranno al voto. Diciamo che se oggi è evidente che al governo ci sia solo il Pd, che lo ricordo sta lì senza essere passato per le urne e per il una scelta popolare, a maggio quando suonerà il de profundis del M5S non si potrà evitare che questo Paese torni ad essere democratico", conclude.