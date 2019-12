Dl crescita: Confartigianato veneto, bene stop a sconto in fattura per ecobonus (2)

#economia

(Adnkronos) - “L'abrogazione dello sconto in fattura - sostiene il Presidente Bonomo - consentirà di restituire equilibrio ed efficacia ad un sistema di incentivi che rappresenta un valido strumento per la riqualificazione energetica e la sostenibilità del patrimonio immobiliare e per il rilancio del settore costruzioni. Auspichiamo -conclude- che l'aula non stravolga questa decisione. Il principio di incostituzionalità che sta alla base della nostra richiesta di abrogazione del provvedimento è stata la chiave di volta per il success in commissione e pertanto siamo fortemente ottimisti sul proseguo dell'iter parlamentare”. Il valore di questo mercato in Veneto. In Veneto il mercato sostenuto dall'ecobonus ammonta, nel 2018 da fonte Enea, a 541 milioni € di investimenti (pari al 16,3% dei 3.331 milioni a livello nazionale) e 42mila interventi. Nell'ultimo quinquennio queste cifre diventano oltre 2 miliardi di investimenti e 215mila interventi. La distribuzione per tipologia rileva il 31,4% riferito ai serramenti, il 24% a pareti verticali, il 15,4% a pareti orizzontali, il 12,6% alle caldaie a condensazione, il 7,4% a pompe di calore, il 4% a schermature solari, l'1,1% al solare termico e lo 0,75% a Impianti a Biomassa.