Design: bando Regione Lombardia da 385mila euro per aziende settore

#economia

Milano, 9 set. (Adnkronos) - "La crisi ha colpito nel cuore un ambito strategico, che dà lavoro a migliaia di persone. In tal senso l'impegno di Regione Lombardia è rivolto alla valorizzazione del design come driver di crescita economica, ma anche di forte riconoscibilità, un elemento di creatività che unisce trasversalmente i nostri territori aumentandone l'attrattività nazionale e internazionale e che oggi può aiutarci a riposizionare la nostra immagine. Anche per questo, Regione Lombardia ha di recente stanziato 385mila euro attraverso la misura 'New Design - Innovazione tecnologica' per sostenere le micro, piccole e medie imprese nel settore del design che hanno effettuato investimenti nel 2020". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing Territoriale, Lara Magoni, è intervenuta nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio Compasso d'Oro Adi. "Il bando aprirà il prossimo 22 settembre e chiuderà il 15 ottobre. Il design può e deve essere un valore aggiunto per far ripartire l'economia nazionale", ha aggiunto.