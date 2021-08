Covid: tamponi gratuiti a Malpensa, Linate e Orio per chi torna da Sicilia e Sardegna

#cronaca

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - I passeggeri di ritorno da Sardegna e Sicilia in arrivo negli aeroporti lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio potranno effettuare da oggi un tampone di controllo gratuito direttamente in aeroporto. Lo comunica la Regione Lombardia. Nello scalo di Orio al Serio, comunica la società di gestione Sacbo, "è stato individuato uno spazio dedicato nell'area landside dell'aerostazione che sarà attivato nel corso delle ore pomeridiane di sabato 28 agosto e presidiato da personale sanitario dell'Ats di Bergamo. I passeggeri in arrivo potranno accedere volontariamente al servizio reso in forma gratuita e garantito da Ats Bergamo per tutto il fine settimana". A partire dalla mattinata di lunedì 30 agosto il servizio di screening gratuito anti-Covid sarà effettuato da personale del Policlinico San Pietro - Gruppo San Donato, che ha già operato all'aeroporto di Bergamo nell'autunno 2020 e nell'inverno 2021, in convenzione con Ats Bergamo.