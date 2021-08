Covid: Moratti, ‘85% lombardi over 12 ha aderito a campagna vaccinale'

#cronaca

Milano 31 ago. (Adnkronos) - “L'83% della popolazione lombarda con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 75% ha completato il ciclo, l'85% ha aderito”. Lo fa sapere su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “I numeri della campagna vaccinale di Regione Lombardia - sottolinea la vicepresidente - ci spingono a guardare con cauto ottimismo alla ripresa delle attività e della scuola”. “I milioni di vaccinati testimoniano la sicurezza del vaccino”, osserva Moratti in un altro tweet, invitando chi ancora non l'ha fatto ad aderire alla campagna. “Le dosi sono disponibili in grande quantità. Non ci sono più scuse. Vacciniamoci per noi e per la nostra comunità”, esorta l'assessore.