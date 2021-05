Covid: Mazzeo, 'Toscana può essere zona bianca dal 21 giugno'

#cronaca

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - "Buone notizie: oggi sono stati registrati 147 nuovi casi, il dato più basso dal 1 ottobre. L'incidenza dei contagi negli ultimi 7 giorni è inferiore ai 50 casi settimanali per 100mila abitanti. Questo vorrebbe dire che dal 21 giugno la Toscana potrebbe diventare zona bianca. Oggi a Pisa non si è registrato alcun nuovo caso di Covid-19. Un bel segnale di speranza in vista delle riaperture di domani". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, su Facebook. Nel post Mazzeo aggiunge: "Da domani, 1 giugno, in zona gialla potranno riaprire bar, pub e ristoranti anche al chiuso. Da oggi, tutte le sere, dalle ore 19 alle 23:59, sarà possibile prenotare i vaccini ancora disponibili nelle 24 ore successive. Con questa nuova modalità aggiuntiva di registrazione sarà possibile prenotare (solo per il giorno seguente) tutti i posti disponibili, che si sono liberati per cancellazioni o per mancata prenotazione. Questo servizio può essere richiesto sia dalle cosiddette ‘riserve' sia da chiunque abbia già effettuato precedentemente un'altra prenotazione, ma che non abbia ancora ricevuto la prima dose (o deve comunque effettuarla nei 2 giorni successivi). Per usufruire del ‘last minute', chi ha già una prenotazione deve inserire lo stesso numero di telefono, utilizzato nella precedente richiesta di prenotazione. La nuova prenotazione ‘last minute' sostituirà e annullerà così quella precedente, in automatico. Da domani potranno prenotare il vaccino gli over 30". In Toscana, informa infine Mazzeo, "sono stati somministrati 2.128.547 vaccini: ora l'obiettivo è vaccinare tutti i toscani entro la fine dell'estate in modo da raggiungere l'immunità di gregge e sconfiggere definitivamente il Covid. Forza Toscana!"