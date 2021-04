Covid: Mazzeo, 'In Toscana vaccinati con prima dose 88,6% over 80 e 41,5% 70-79enni'

#cronaca

Firenze, 21 apr. - (Adnkronos) - "Nelle ultime 24h si sono registrati 936 nuovi casi, oggi è il quarto giorno consecutivo con meno di mille contagi. Calano a 1808 (-14 rispetto a ieri e -138 rispetto ad una settimana fa) i ricoveri e diminuiscono a 257 (-12 rispetto a ieri e -29 rispetto ad una settimana fa) i pazienti in Terapia Intensiva. L'Rt è leggermente sotto l'unità, mentre l'indice di contagio regionale cala a 187 casi settimanali ogni 100mila abitanti rispetto ai 208 della settimana precedente". Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con un post su Facebook. "Prosegue anche la campagna vaccinale, oggi sono state superate le 21mila somministrazioni - fa sapere Mazzeo - Ad oggi son stati vaccinati con prima dose l'88,6% degli over 80, il 41,5% dei 70-79enni, mentre per la categoria estremamente vulnerabili sono state effettuate 78mila somministrazioni". Poi da Mazzeo "una puntualizzazione importante visto che in tanti me lo avete chiesto: i fragili della categoria A che non hanno ancora ricevuto un appuntamento per il vaccino dalla Asl, verranno contattati al più presto nei prossimi giorni. La verifica caso per caso dei requisiti ha purtroppo richiesto più tempo del previsto ma ci è stato assicurato che tutti saranno contattati". Infine una importante novità, scrive Mazzeo l'arrivo del vaccino Johnson & Johnson (raccomandato come per AstraZaneca solo per gli over 60). Questo permetterà sia di avere dosi aggiuntive, sia di avere a disposizione un vaccino monodose che, evitando la doppia somministrazione, permetterà di accelerare la campagna vaccinale. Forza Toscana! Insieme ce la faremo".