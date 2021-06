Covid: Mazzeo, 'In Toscana la macchina dei vaccini sta girando a pieno ritmo'

#cronaca

Firenze, 1 giu. - (Adnkronos) - "Come potete vedere voi stessi adesso la macchina sta girando a pieno ritmo grazie anche alla distribuzione capillare degli hub sul territorio e allo straordinario lavoro delle donne e degli uomini che ogni giorno sono impegnati nella somministrazione. E' la dimostrazione di quello che abbiamo sempre detto: se i vaccini arrivano, siamo in grado di distribuirli a tantissime persone in pochissimo tempo. L'ultima novità riguarda la possibilità, per chi non ha ancora ricevuta la prima dose, di effettuare una prenotazione 'last minute'". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, nella sua newsletter. "Dobbiamo quindi guardare con ottimismo alle prossime settimane quando, probabilmente, anche la Toscana potrà diventare zona bianca e quindi molte delle limitazioni attuali cesseranno. Nonostante questo, comunque, io continuo nel mio invito alla prudenza, a usare la testa e a rispettare le regole", conclude Mazzeo.