Covid: Mazzeo, 'In Toscana al via vaccinazione per familiari degli iper fragili'

#cronaca

Firenze, 2 mag. - (Adnkronos) - "A partire da domani i familiari/conviventi/caregiver delle persone ad elevata fragilità registrate sul portale, e per i quali è prevista la vaccinazione in base alle tabelle del Ministero della Salute, riceveranno un sms con il codice a 8 cifre per prenotare il proprio appuntamento. Era una delle richieste che in tanti mi avevate fatto e che era stata discussa anche in Commissione Sanità e sono contento che possa trovare finalmente piena attuazione. Immunizzare i fragili, chi si prende cura di loro e le persone più anziane è la priorità!" Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, su Facebook.