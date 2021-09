Covid: Fontana, 'sui trasporti piccoli problemi in Lombardia ma scuola sia in presenza'

#cronaca

Milano, 7 set. (Adnkronos) - In vista della ripresa delle scuole in Lombardia "sul trasporto ci sono alcuni piccoli problemi, soprattutto c'è il rischio che in alcune zone e situazioni non si riescano a rispettare interamente le norme", ma "si va nella direzione di differenziare l'orario di inizio sia delle attività scolastiche che lavorative". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Skytg24. In ogni caso, ha aggiunto, "la scuola in presenza è assolutamente necessaria". Per la ripresa della scuola "abbiamo predisposto tutto il necessario e abbiamo avuto un'ottima collaborazione con i dirigenti scolastici. Tutte le condizioni di sicurezza che ci sono state suggerite dal governo sono state adottate. Andiamo verso la riaperture con attenzione, ma sapendo di aver fatto tutto il necessario per ridurre i rischi", ha spiegato.