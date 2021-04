Covid: delegazione Confesercenti Milano ricevuta da Sala, 'un piano per riaprire'

#economia

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Si è svolto alle 15.30 di oggi un incontro presso Palazzo Marino tra i rappresentanti di Confesercenti Milano e il Sindaco del Comune di Milano, Beppe Sala, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia” promossa da Confesercenti. La delegazione milanese ha consegnato a Sala un documento diffuso oggi su tutto il territorio italiano che spiega le ragioni della protesta e della campagna di sensibilizzazione e chiedendo "un piano concreto per tornare a lavorare subito". "Abbiamo consegnato al sindaco una sintesi delle proposte avanzate da Confesercenti Nazionale in questa giornata di mobilitazione", spiega Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano a margine dell'incontro. "Auspichiamo le nostre proposte non restino inascoltate, in modo che le imprese possano ripartire. In Lombardia si parla di perdite fino a 12 milioni di Euro al giorno e di oltre 4 milioni di Euro al giorno nella sola città metropolitana di Milano". Una piccola delegazione, successivamente, si è recata anche in prefettura per consegnare la documentazione relativa alla movimentazione nazionale organizzata dall'Associazione. "È fondamentale vi sia una forte accelerata sul piano vaccinale e che i ristori arrivino tempestivamente e in misura sufficiente per il sostentamento delle imprese, da troppo tempo costrette a repentine chiusure. Chiediamo al Governo - continua Painini - di intervenire il prima possibile per salvaguardare il bisogno e le necessità dei negozi di vicinato, di comunità, di prossimità che tutti riconoscono come fondamentale e necessario per il futuro delle nostre città e dei nostri paesi. E soprattutto di farlo ora".