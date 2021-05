Covid: da Regione Lombardia 20mila tamponi gratuiti per lo sport

#cronaca

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Regione Lombardia dona altri 20mila tamponi rapidi al Coni Lombardia. Lo annuncia Antonio Rossi, sottosegretario regionale con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi sportivi. "Con questa nuova fornitura arriviamo a 40.000 test antigenici, donati dalla Regione alla rappresentanza lombarda del Comitato Olimpico Nazionale Italiano", spiega. "Si tratta di un aiuto prezioso -spiega Rossi- soprattutto per le realtà sportive più piccole, alle prese con bilanci messi seriamente in crisi dalla pandemia da Covid. Quest'ulteriore fornitura permetterà a tanti atleti di tutte le discipline di proseguire allenamenti, test e prepararsi alle gare con tranquillità, in attesa magari del loro turno per la vaccinazione". Il nuovo lotto di tamponi "è l'ennesimo contributo concreto destinato a sostenere innanzitutto le realtà sportive che hanno a disposizione meno fondi. Questi test hanno, infatti, un costo che può rivelarsi proibitivo per le federazioni più piccole ed è per questo che Regione prosegue la partita al loro fianco, con questa seconda fornitura gratuita".