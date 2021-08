Covid: da oggi in Lombardia 2 test rapidi gratis al mese per bambini 6-13 anni

#cronaca

Milano 23 ago. (Adnkronos) - Da oggi l'attività di screening anti-covid di Regione Lombardia prevede anche per i ragazzi di età 6-13 anni (cioè quelli che ancora non possono vaccinarsi), oltre a quella 14-19, la possibilità di sottoporsi gratuitamente a tamponi antigenici gratuiti, ogni 15 giorni, in farmacia. "Tamponi, vaccinazioni, numeri e adesioni testimoniano l'apporto fondamentale delle farmacie nella battaglia contro il Covid", sottolinea in una nota la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Stando al report di Federfarma - spiega la vicepresidente - sono ormai 700 le farmacie che hanno già aderito a questa campagna promossa da Regione Lombardia in vista della ripresa delle scuole, mentre 441 hanno aderito al protocollo nazionale che prevede tamponi a prezzi calmierati". "Ancora una volta le farmacie si confermano nel loro ruolo di primissimo presidio sul territorio e con le vacanze ormai al termine, l'attività di screening gratuita dai 6 ai 19 anni e quella a un prezzo calmierato per gli adulti sarà importantissima in vista della ripresa delle lezioni e della normale quotidianità che da questa settimana vede tornare sul posto di lavoro moltissimi cittadini", conclude Moratti.