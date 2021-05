Covid: Beccalossi, 'interrogazione in Consiglio Lombardia su vaccini a migranti irregolari'

#cronaca

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - “Mentre centinaia di migliaia di giovani e meno giovani attendono con pazienza il loro turno dopo più di un anno di restrizioni, già 300 irregolari hanno ricevuto la loro dose al Niguarda, in attesa che parta una vera e propria campagna a tappeto. E' giusto vederci chiaro e per questo presenterò un'interrogazione per chiedere tempi e modalità delle vaccinazioni agli stranieri clandestini presenti in Lombardia”. Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto nel Consiglio regionale della Lombardia, intervenendo nel dibattito sulle vaccinazioni agli stranieri irregolari in Lombardia. “Nessuno discute il fatto che in emergenza sanitaria il vaccino sia necessario per tutti -prosegue Beccalossi- ma trovo inaccettabile che mentre i giovani lombardi sotto i 30 anni dovranno aspettare il 2 giugno per prenotarsi e mettersi in coda, si pensi di fare il vaccino il più presto possibile a persone che sono entrate in Italia clandestinamente”.