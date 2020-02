Coronavirus: Zaia, '75enne di Treviso deceduta aveva altre patologie pregresse'

#cronaca

Venezia, 26 feb. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo registrato l'evento negativo del decesso della 75enne di Treviso, che non è morta per il coronavirus, perchè aveva patologie pregresse, ma con il coronavirus. Quindi, massima attenzione, ma non bisogna diffondere il panico perchè ricordo che ha è un virus semi influenzale, l'80 p.c. delle persone guarisce senza problemi, ha una bassa mortalità, e inferiore a quella di altri virus, è pari all'1 per cento, e che mette a rischio le persone che hanno altre patologie.". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi a margine della riunione della task force della protezione Civile in corso nella sede di Marghera.