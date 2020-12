Coronavirus: vaccino anti Covid, in Toscana quasi 129mila prenotazioni in 4 giorni (2)

#cronaca

(Adnkronos) - “La vaccinazione è al momento l'unico strumento che abbiamo per vincere, tutti insieme, la battaglia contro il Covid - ricordano gli assessori regionali alla sanità e al sociale Simone Bezzini e Serena Spinelli, nel ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, sono impegnate in prima linea in questa sfida epocale -. Ospedali e territori sono e saranno sempre più strategici per la riuscita di questa operazione complessa, ma assolutamente necessaria. Se vogliamo quanto prima ritornare alla normalità e riappropriarci dei nostri spazi e delle nostre abitudini, serve il contributo di tutti”. Gli ospedali provinciali principali, individuati per l'avvio della campagna vaccinale - I 12 ospedali provinciali principali sono i seguenti: Aou Careggi, ospedale nuovo San Giovanni di Dio a Firenze; ospedale San Iacopo a Pistoia; ospedale Santo Stefano a Prato; ospedale San Giuseppe a Empoli; Aou Pisana; ospedale di Livorno; presidio ospedaliero San Luca di Lucca; ospedale delle Apuane a Massa; Aou Senese; ospedale San Donato di Arezzo e ospedale della Misericordia di Grosseto. Ulteriori dettagli sulle prenotazioni maturate dal 15 dicembre a oggi sul portale regionale “Prenota vaccino” sono in fase di elaborazione.