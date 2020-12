Coronavirus: Toscana, vaccino anti Covid, 39mila prenotazioni in poche ore sul portale regionale

#cronaca

Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - Sono quasi 39 mila le prenotazioni in Toscana per il vaccino anti Covid registrate sul portale regionale, attivato nel pomeriggio ieri, per raccogliere le adesioni di operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. Alle 12.45 di oggi erano già per l'esattezza 38.531. Lo rende noto la Giunta regionale toscana. Un boom di prenotazioni, che non accennano ad arrestarsi sul sito, appositamente creato dal settore sanità digitale dell'assessorato alla salute per una prima ricognizione di richieste da comunicare, entro il prossimo venerdì 18 dicembre, al commissario Arcuri per la gestione di quella che è stata definita la Fase 1 dell'immunizzazione. “Una risposta straordinaria da parte delle Aziende sanitarie e ospedaliere come pure delle Rsa e delle case di cura private. Tutte hanno manifestato un forte interesse - commenta il presidente, Eugenio Giani -. Una così grande partecipazione a poche ore dall'attivazione del portale ci lascia sperare nel buon esito della campagna di vaccinazione. La battaglia contro il Covid può essere vinta con l'aiuto della scienza e con il nostro massimo apporto di comunità, che si è sempre distinta per senso di responsabilità e impegno civico”. “Questo dato dimostra ancora una volta quanto i nostri professionisti, che operano a vario titolo nel Servizio Sanitario Regionale, siano fortemente attenti al tema della vaccinazione e pronti a dare il proprio contributo alla sfida storica che ci attende nella lotta contro il Covid - aggiunge l'assessore alla sanità, Simone Bezzini - a tutti loro va il mio più profondo ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente, a tutela della salute di ciascuno di noi”.