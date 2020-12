Coronavirus: Toscana, domani 30 l'arrivo delle nuove dosi di vaccino anti Covid

#cronaca

Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - E' previsto per domani, mercoledì 30 dicembre, l'arrivo in Toscana delle attese nuove dosi di vaccino anti Covid-19. Lo rende noto la Regione. Non appena rese disponibili, si attiverà la macchina organizzativa per avviare, entro le successive 24 ore, la prima fase di vaccinazioni. Come già comunicato, la somministrazione del vaccino riguarderà in prima battuta gli ospiti delle Rsa e il personale dei reparti covid degli ospedali. Successivamente la vaccinazione procederà coinvolgendo tutti gli operatori sanitari.