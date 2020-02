Coronavirus: Regione Lombardia, nel fine settimana stop a centri commerciali e mercati

#cronaca

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - I mercati comunali e rionali in Lombardia sono aperti dal lunedì al venerdì, come i centri commerciali. Restano chiusi il sabato e la domenica, a eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale. E' quanto si precisa dalla Regione Lombardia, che ha pubblicato alcuni chiarimenti relativi all'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia di ieri contro la diffusione del coronavirus. L'obiettivo dell'ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del coronavirus nelle aree regionali classificate come 'gialle', ovvero valide su tutto il territorio regionale a eccezione della zona cosiddetta rossa, si spiega dalla Regione, è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. Annullate o rinviate le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere e ogni evento che preveda assembramento di persone.