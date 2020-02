Coronavirus: Regione Lombardia, nel fine settimana stop a centri commerciali e mercati (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino a eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio. Chiusi palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e centri termali. Le attività all'aperto possono essere svolte ad eccezione dell'utilizzo degli spogliatoi. E' consentito l'accesso e l'utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti.