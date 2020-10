Coronavirus: Puoti (Niguarda), 'riconvertiamo 20 letti ogni giorno'

#cronaca

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Ogni giorno una corsa a liberare letti, uno sforzo enorme per tutto l'ospedale. Tutti gli ospedali della città devono mettersi in gioco ricavando letti Covid: noi così duriamo massimo una settimana". A parlare, in un intervista al Corriere della Sera, è Massimo Puoti, direttore delle Malattie infettive del Niguarda che snocciola i numeri della sua struttura: ieri sera c'erano 196 pazienti ricoverati, 13 intubati e una trentina con i caschi per l'assistenza respiratoria. "Ogni giorno riconvertiamo 20 letti. In poco tempo abbiamo ribaltato 6 reparti di degenza e una terapia intensiva. I pazienti in rianimazione che si stabilizzano li spostiamo in altri ospedali per far spazio ai casi gravi in uscita dal Pronto soccorso. Non vogliamo più vedere la coda di ambulanze, i pazienti senza ossigeno nei corridoi. Questa è la nostra sfida. Solo che quest'estate qui arrivavano due pazienti a settimana. Ora almeno 30 al giorno", racconta ricostruendo la cronologia dell'emergenza. A sorprendere di questa ondata è "L'anticipo con cui ha colpito. In tanti ce l'aspettavamo più avanti. A livello clinico siamo più avanti, ma dobbiamo arrestare la catena di contagio". A Milano "Vediamo ancora gli effetti di libertà di due settimane fa, quando la curva da lineare è diventata esponenziale", conclude Massimo Puoti.