Coronavirus Puglia, 1.419 contagi e 72 morti: il bollettino

#cronaca

Bari, 4 dic. (Adnkronos) - Sono 1.419 i nuovi contagi da secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 72 morti. I tamponi fatti sono stati 9.480. Dei nuovi casi 741 in provincia di Bari, 161 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia Bat, 106 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Delle vittime 21 in provincia di Bari, 8 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 822.261 test mentre 16.464 sono i pazienti guariti e 42.544 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 60.668, così suddivisi: 23.756 nella Provincia di Bari; 6.910 nella Provincia di Bat; 4.310 nella Provincia di Brindisi; 13.720 nella Provincia di Foggia; 4.527 nella Provincia di Lecce; 7.039 nella Provincia di Taranto; 400 attribuiti a residenti fuori regione;6 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.