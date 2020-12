Coronavirus: Pizzul (Pd), 'prudenza in Lombardia, dati non sono da fine pandemia'

#cronaca

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - “A Fontana e alla sua giunta regionale raccomando prudenza e grande attenzione a dati che non sono certo segnali di fine pandemia. Non è cattiveria o scarsa considerazione delle necessità dei cittadini, ma cautela e consapevolezza del fatto che non siamo ancora, purtroppo, in una situazione positiva e rassicurante". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, sulle richieste del presidente regionale Attilio Fontana al governo per allentare gli spostamenti in vista delle festività natalizie.