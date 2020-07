Coronavirus: Peluffo (Pd), 'Fontana ha mentito su camici?'

#cronaca

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - "Da quanto si apprende Fontana sapeva dell'affare tra la Regione e l'azienda del cognato, cosa che aveva decisamente negato dopo le rivelazioni di Report. Ha mentito ai lombardi? I casi sono due, o può smentire in modo convincente o prenderemo atto che si è definitivamente rotto il rapporto di fiducia con i cittadini lombardi". Così il segretario regionale del Pd della Lombardia Vinicio Peluffo interviene dopo le notizie dell'iscrizione al registro degli indagati del presidente della Regione Lombardia per la vicenda dei camici forniti alla Regione, mediante affidamento diretto, poi trasformato in donazione, dall'azienda del cognato. "Tre soli mesi di gestione dell'emergenza hanno dato vita a un gran numero di inchieste dai camici al caso dei test sierologici della Diasorin, per non parlare di ciò che è accaduto nelle Rsa e al pronto soccorso di Alzano Lombardo. In Lombardia esiste un sistema Lega, che governa Regione e Comuni gestendo il potere in malo modo e che proprio per questo si sta sgretolando, lasciando macerie dietro di sé", conclude Peluffo.