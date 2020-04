Coronavirus: Pd, da Tar stop a ordinanza su e-commerce, Regione Lombardia in tilt

#cronaca

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - "L'ennesimo errore annunciato. Regione Lombardia non è in grado di fare scelte nell'interesse dei lavoratori e delle imprese". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati, commentando lo stop del Tar della Lombardia all'ordinanza della Regione sull'ecommerce. “Il Tar- sottolinea Bussolati- ha accolto l'istanza avanzata dai sindacati confederali di categoria Cgil, Cisl e Uil, istanza che noi avevamo sostenuto con forza. Da subito avevamo denunciato, inascoltati, il fatto che la delibera regionale metteva a serio rischio la salute dei lavoratori e implicava un pericolo di maggior diffusione del contagio. L'ennesimo errore che dimostra l'incapacità della Regione di fare scelte per lavoratori e imprese", spiega. "Del resto di essere in tilt la Regione l'aveva già dimostrato con le decisioni sui mercati comunali, prima chiusi poi aperti, con le librerie chiuse, nonostante il decreto del governo. Sarebbe ora che la giunta Fontana si fermasse e coinvolgesse sindacati e associazioni datoriali nelle scelte", aggiunge.